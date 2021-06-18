Tunus Nahda Hareketi, müzakerelerden sonuç alınmaması durumunda erken seçim önerisini destekleyeceğini açıkladı - Son Dakika

Tunus Nahda Hareketi, ülkede yaşanan siyasi krizin, müzakere ve diyalog yoluyla aşılamaması durumunda, erken tarihli cumhurbaşkanlığı ve yasama seçimlerini destekleyeceğini duyurdu.

Nahda Hareketi resmi sözcüsü Fethi el-Ayadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hareket olarak, ülkenin içinden geçtiği siyasi krizi sona erdirmek için ulusal diyalog taraftarıyız. Ancak müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde, erken seçim önerisini desteklemek durumunda kalabiliriz." dedi.

Tunus'un en büyük sendikası olan Tunus Genel İşçi Sendikaları (UGTT) tarafından 2020 Aralık ayında başlatılan 'ulusal diyalog' girişimini desteklediklerini söyleyen el-Ayadi, UGTT'yi başlattıkları girişimi canlandırarak somutlaştırmaya davet etti.

Tunus'un, ekonomik, sosyal, sağlık ve güvenlik alanlarında zor süreçlerden geçtiğini hatırlatan el-Ayadi, "Diyalog ve müzakere dışında bu krizi aşmamız mümkün değil, tüm devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri, 'ulusal diyaloga' yapıcı katkıda bulunmalı, bu aşamada ülkenin önceliklerine odaklanmalıdır. Diyalog dışında bu krizden çıkış yolu bulunmuyor ancak başarısız olunması durumunda seçim kaçınılmaz olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Diyalog başarısız olursa sandığa gidilir"

Nahda Hareketi'nin, 'ulusal diyalogun' başarısız olması durumunda, erken tarihli cumhurbaşkanlığı ve yasama seçimlerini destekleyeceğini vurgulayan el-Ayadi, "Her ne kadar bu şartlarda krizin çözümü için en uygun seçenek olarak görmüyor olsak da, durum daha da kötüye giderse seçim aracılığıyla halka dönmemiz gerekecektir. Erken seçimin getireceği mali yük düşünülecek olursa bu ilk tercihimiz değil, prensip olarak; krizin aşılması için 'ulusal diyalogu' desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in, odak noktası siyasi sistemin değişmesi olması durumunda 'ulusal diyaloga' öncülük yapma önerisini değerlendiren el-Ayadi, "Diyaloga girmek isteyen ön şart koşmamalı, şartlı diyalog olamaz. Siyasi sistemin değişmesi anayasanın değişmesiyle ilgilidir ki şu an diyalogun konusu bu değildir." dedi.

Tunus'ta siyasi istikrarsızlık

Tunus'ta 6 Ekim 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından siyasette uzun süredir istikrar sağlanamadı.

Son seçimlerden bu yana üçüncü hükümetin Başbakanı Hişam el-Meşişi ve Cumhurbaşkanı Kays Said arasında devam eden siyasi kriz ülke gündemini meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor ve yeni bakanları anayasal yemini etmeleri için davet etmeyi reddediyor.

Tunus'ta 6 Ekim 2019'da yapılan son seçimlerde, Nahda Partisi 217 sandalyeden 52'sini kazanarak birinci olmuş, Tunus'un Kalbi Partisi ise 38 sandalye ile ikinci olmuştu.

Tunus yasalarına göre, bir sonraki yasama ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, önceki seçimlerden 5 yıl sonra, yani Ekim 2024'te yapılacak.