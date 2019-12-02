Tunus Nahda Hareketi Şura Meclisi Başkanı:

Tunus'ta ekim ayındaki parlamento seçimlerini birinci tamamlayan ve koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilen Nahda Hareketi, taraflarla görüşmelerinde "Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sosyal bakanlıklara talip olduklarını" duyurdu.

Nahda Hareketi'nin karar alma mekanizması Şura Meclisi, başkent Tunus'ta toplandı.

Meclis Başkanı Abdulkerim el-Haruni, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir sonraki kabinede ekonomi ve sosyal meselelerle ilgili bakanlıklara talibiz. Kritik bakanlıklarla ilgili başbakanın görüşmelerine göre ülkenin çıkarlarına uygun biçimde karar vereceğiz." dedi.

Tunus'taki siyasi aktörlere bir an önce koalisyonu oluşturmak için çağrıda bulunan Haruni, "hükümetin kurulmasının geniş bir tabanda buluşarak tavizler verilmesine bağlı olduğunu" dile getirdi.

Haruni, Nahda Hareketi'nin ekonomi ve sosyal bakanlıklar için adaylarının Şura Meclisi'ndeki istişarelerin ardından belirleneceğini kaydetti.

Tunus'ta, ekim ayında parlamento seçimleri yapılmıştı. Seçimleri birinci sırada tamamlayan Nahda Hareketi, 217 sandalyeli mecliste 52 sandalye elde etmiş ancak tek başına iktidar olamamıştı. Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said, Nahda Hareketi'nin adayı Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Arap Baharı isimli sürecin doğum yeri Tunus'ta demokratik alanda birçok başarı kaydedilmesine rağmen devrim ekonomik beklentileri karşılayamamıştı. İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük büyüme oranları, yüksek enflasyon, yerel para biriminin değer kaybı gibi sorunlar devrimin 9. yılına gelirken Tunuslular için hayatı zorlaştırıyor.