Son Dakika Haberleri: Tunus Parlamentosu'ndan BM'ye Golan Tepeleri Çağrısı - Tunus

Tunus Parlamentosu'ndan BM'ye Golan Tepeleri Çağrısı - Tunus

59 dakika önce

Tunus Parlamentosu, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde "İsrail'in egemenliğini" resmen tanıma girişimini reddettiğini açıklayarak, uluslararası kurum ve kuruluşları özellikle BM'yi, ABD'nin tek taraflı girişimine karşı kararlı bir duruş sergilemeye çağırdı.

Tunus Parlamentosu'ndan BM'ye Golan Tepeleri Çağrısı - Tunus, System.String[]
Tunus Parlamentosu, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde " İsrail'in egemenliğini" resmen tanıma girişimini reddettiğini açıklayarak, uluslararası kurum ve kuruluşları özellikle BM'yi, ABD'nin tek taraflı girişimine karşı kararlı bir duruş sergilemeye çağırdı.

Tunus Meclis Başkanı Muhammed en-Nasır, bugünkü oturumun açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün burada toplanan meclis, Birleşmiş Milletlerin (BM) tüm anlaşmalarına ve BM Güvenlik Konseyinin tüm kararlarına aykırı olan bu kararı reddetmektedir." dedi.

Nasır, ABD'nin Golan Tepeleri kararını, Suriyelilerin haklarını ihlal şeklinde niteleyerek, kararın ayrıca uluslararası barışı tehdit ettiğini vurguladı.

Meclis Başkanı Nasır, uluslararası kurum ve kuruluşları özellikle BM'yi, ABD'nin tek taraflı girişimine karşı kararlı bir duruş sergilemeye çağırdı.

Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgali altında tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:57 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Tunus, Birleşmiş Milletler, Golan Tepeleri, Politika
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