Tunus Parlamentosundan "Trump'ın sözde barış planının bağlayıcılığı yok" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus Parlamentosundan 'Trump'ın sözde barış planının bağlayıcılığı yok' açıklaması - Son Dakika

Tunus Parlamentosundan "Trump'ın sözde barış planının bağlayıcılığı yok" açıklaması

6 saat önce

Tunus Parlamentosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını kınayarak, bunun hiçbir bağlayıcılığı olmadığını belirtti.

Tunus Parlamentosundan

Tunus Parlamentosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını kınayarak, bunun hiçbir bağlayıcılığı olmadığını belirtti.

Parlamentoda, Trump'ın Orta Doğu barış planı olarak nitelendirdiği "Yüzyılın Anlaşması"nı görüşmek için özel oturum düzenlendi.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, hiçbir bağlayıcılığı olmayan sözde barış planının, uluslararası hukuka aykırı "ırkçı" bir anlaşma olduğunu ifade etti.

Gannuşi, planı parlamento adına kınayarak, "İsrail işgalini daha da derinleştirip, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan plan, egemen bir Filistin devleti kurulmasını imkansız hale getiriyor." şeklinde konuştu.

Parlamentodaki bloklar da planı, "yüzyılın suçu" olarak niteledi.

Planı kınamanın yeterli olmadığına dikkati çeken parlamento üyeleri, bu konuda somut adımlar atılması gerektiğine vurgu yaptı.

Sözde barış planı


ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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