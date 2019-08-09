Son Dakika Haberleri: Tunus Projesi partisi başkanı Merzuk, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı
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Tunus Projesi partisi başkanı Merzuk, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı

35 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus Projesi partisi başkanı Muhsin Merzuk'un adaylık başvurusunu yapması Tunus Projesi partisi başkanı Muhsin Merzuk'un gazetecilere açıklama yapması Tunus Projesi partisi başkanı Muhsin Merzuk, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkent...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tunus Projesi partisi başkanı Muhsin Merzuk'un adaylık başvurusunu yapması
Tunus Projesi partisi başkanı Muhsin Merzuk'un gazetecilere açıklama yapması Tunus Projesi partisi başkanı Muhsin Merzuk, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkent Tunus'taki Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelerek adaylık başvurusunu yaptı.
Eylül, Tunus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:11 Kaynak: AA
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