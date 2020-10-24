Tunus, Res Cedir sınır kapısını açma kararı aldı - Son Dakika

Tunus ile Libya arasında bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylar önce kapatılan sınır kapısı Res Cedir açılacak.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Hişam Meşişi'nin, Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ve bakanlık bürokratlarıyla görüştüğü belirtildi.

Toplantıda, Res Cedir sınır kapısının açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Meşişi'nin, salgının yayılmasını önlemek için iki taraf arasında yapılan protokole uyulması uyarısında bulunduğu belirtilen açıklamada, Res Cedir sınır kapısının tam olarak ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Geçen hafta çarşamba günü Tunus'ta yapılan görüşmenin ardından iki ülke arasında hava yolu ulaşımının açılması için ön anlaşmaya varılmıştı.

Tunus ile Libya arasında biri Res Cedir, diğeri Zehibe olmak üzere iki sınır kapısı bulunuyor. Kapıların ikisi de salgın nedeniyle kapatılmıştı.