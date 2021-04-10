Tunus Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonunu ziyaret etti

Tunus Satranç Federasyonu Başkanı Neyeh Sayah, Başkan Vekili Nabil Doghri ve Basın Sorumlusu Jamel Gasmi, Türkiye Satranç Federasyonunu (TSF) ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Tunus heyetinin TSF ile, Tunus Bireysel Satranç Sampiyonası ve Tunus'ta satrancın gelişimine katkı sağlayacak konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Tunus heyeti, TSF'nin gerçekleştirdiği birçok projenin kendi hayalleri olduğunu aktararak, TSF Başkanı Gülkız Tulay ve ekibini tebrik etti.

Satrancın gelişimi için her türlü iş birliğinde yer almanın kıymetli olduğunu belirten Tulay ise "İki ülke olarak gerçekleştireceğimiz iş birliği sayesinde dünya satrancına da büyük katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.