Tunus Savunma Bakanı Memiş, ülkesi için ABD ile askeri alanda stratejik ortaklığın önemli olduğunu söyledi - Son Dakika

Tunus Savunma Bakanı İmad Memiş, ülkesi için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile askeri alanda stratejik ortaklığın önemli olduğunu belirtti.

Bakan Memiş, makamında kabul ettiği ABD Tunus Büyükelçisi Donald Blome ile görüşmesinin ardından Tunus Savunma Bakanlığı görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Tunus ABD askeri iş birliği son yıllarda eğitim ve teçhizat desteğiyle gelişmede ivme kazandı. Bu gelişme askeri kurumların operasyonel hareketlerini iyileştirmesine de katkı sunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede Tunus ile olan yüksek askeri iş birliğinin önemine dikkat çeken Büyükelçi Blome ise, ABD yönetiminin Tunus'a sınır güvenliği sağlaması için askeri alanda teçhizat ve teknik eğitim yardımının devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından ABD'nin Tunus'a ilişkin açıklamalarından dolayı ilişkiler gerilmişti.

Cumhurbaşkanı Said, ABD ile yaşanan gerginliği Büyükelçisi Blome'a iletmek üzere Kartaca Sarayı'nda kabul etmiş, görüşmede, "Tunus'taki durumun ABD Kongresi'nin gündemine alınmasından duyduğu memnuniyetsizliğini" bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı. Bu kararnameyle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.