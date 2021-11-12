Üye Girişi
Tunus Savunma Bakanı Memiş, ülkesi için ABD ile askeri alanda stratejik ortaklığın önemli olduğunu söyledi - Son Dakika

Tunus Savunma Bakanı Memiş, ülkesi için ABD ile askeri alanda stratejik ortaklığın önemli olduğunu söyledi

12.11.2021 19:10
Tunus Savunma Bakanı Memiş, ülkesi için ABD ile askeri alanda stratejik ortaklığın önemli olduğunu söyledi

Tunus Savunma Bakanı İmad Memiş, ülkesi için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile askeri alanda stratejik ortaklığın önemli olduğunu belirtti.

Tunus Savunma Bakanı İmad Memiş, ülkesi için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile askeri alanda stratejik ortaklığın önemli olduğunu belirtti.

Bakan Memiş, makamında kabul ettiği ABD Tunus Büyükelçisi Donald Blome ile görüşmesinin ardından Tunus Savunma Bakanlığı görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Tunus ABD askeri iş birliği son yıllarda eğitim ve teçhizat desteğiyle gelişmede ivme kazandı. Bu gelişme askeri kurumların operasyonel hareketlerini iyileştirmesine de katkı sunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede Tunus ile olan yüksek askeri iş birliğinin önemine dikkat çeken Büyükelçi Blome ise, ABD yönetiminin Tunus'a sınır güvenliği sağlaması için askeri alanda teçhizat ve teknik eğitim yardımının devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından ABD'nin Tunus'a ilişkin açıklamalarından dolayı ilişkiler gerilmişti.

Cumhurbaşkanı Said, ABD ile yaşanan gerginliği Büyükelçisi Blome'a iletmek üzere Kartaca Sarayı'nda kabul etmiş, görüşmede, "Tunus'taki durumun ABD Kongresi'nin gündemine alınmasından duyduğu memnuniyetsizliğini" bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı. Bu kararnameyle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Savunma Bakanı Memiş, ülkesi için ABD ile askeri alanda stratejik ortaklığın önemli olduğunu söyledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Xavi ilk transferini yapıyor! Dani Alves'in Barcelona'ya dönme talebi olumlu karşılandı 20:10 Xavi ilk transferini yapıyor! Dani Alves'in Barcelona'ya dönme talebi olumlu karşılandı Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 şahıs casusluk suçlamasıyla tutuklandı 19:55 Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 şahıs casusluk suçlamasıyla tutuklandı İYİ Parti'den Lütfü Türkkan Meclis'e gönderilen fezleke hakkında: Fezlekeyle ilgili bizim de hazırlığımız var 19:33 İYİ Parti'den Lütfü Türkkan Meclis'e gönderilen fezleke hakkında: Fezlekeyle ilgili bizim de hazırlığımız var
Birliktelik yaşadığı kadını boğup su kuyusuna attı! Tutuklanan katil zanlısının soğukkanlı ifadesi şaşkınlık yarattı 19:31 Birliktelik yaşadığı kadını boğup su kuyusuna attı! Tutuklanan katil zanlısının soğukkanlı ifadesi şaşkınlık yarattı 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 18:27 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi 17:19 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 16:56 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız 15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız

Son Dakika Haberleri
20:11 İstanbullular trafiğe dikkat! Ara tatil öncesi yoğunluğu yaşanıyor
20:10 Xavi ilk transferini yapıyor! Dani Alves'in Barcelona'ya dönme talebi olumlu karşılandı
20:05 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 12 Kasım Cuma günü vaka sayıları
19:54 Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 şahıs casusluk suçlamasıyla tutuklandı
19:45 Dolar'dan yeni rekor! 9,99'la tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi
19:33 Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi
19:33 İYİ Parti'den Lütfü Türkkan Meclis'e gönderilen fezleke hakkında: Fezlekeyle ilgili bizim de hazırlığımız var
19:31 Birliktelik yaşadığı kadını boğup su kuyusuna attı! Tutuklanan katil zanlısının soğukkanlı ifadesi şaşkınlık yarattı
19:18 Agüero kalp rahatsızlığından sonra futbolu bırakıyor mu? Yıldız golcü ortaya atılan iddialara cevap verdi
18:29 Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti
İstanbullular trafiğe dikkat! Ara tatil öncesi yoğunluğu yaşanıyor İstanbullular trafiğe dikkat! Ara tatil öncesi yoğunluğu yaşanıyor         
20:12
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 12 Kasım Cuma günü vaka sayıları Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 12 Kasım Cuma günü vaka sayıları         
20:06
Dolar'dan yeni rekor! 9,99'la tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi Dolar'dan yeni rekor! 9,99'la tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi         
19:45
Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Bursa Kaymakamı ile sürücü arasında gülümseten konuşma: Ağacın altına radar koyulmaz ki Bursa Kaymakamı ile sürücü arasında gülümseten konuşma: Ağacın altına radar koyulmaz ki         
19:12
EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz         
17:40
4 çocuğa cinsel istismarda bulunan belletmen 33 yıl ceza aldı 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan belletmen 33 yıl ceza aldı         
17:14
Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu         
16:08
Maaşlarda 214 TL'lik ekstra bir artış gündemde Maaşlarda 214 TL'lik ekstra bir artış gündemde         
15:32
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 20:17:49. #1.12#
SON DAKİKA: Tunus Savunma Bakanı Memiş, ülkesi için ABD ile askeri alanda stratejik ortaklığın önemli olduğunu söyledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement