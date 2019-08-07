Son Dakika Haberleri: Tunus Savunma Bakanı Zubeydi önce adaylığını açıkladı, sonra istifa etti
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Tunus Savunma Bakanı Zubeydi önce adaylığını açıkladı, sonra istifa etti

13 dakika önce

Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladıktan sonra görevinden istifa ettiğin söyledi.

Tunus Savunma Bakanı Zubeydi önce adaylığını açıkladı, sonra istifa etti, System.String[]
Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladıktan sonra görevinden istifa ettiğin söyledi.

Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, Eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını ifade etti. Zubeydi yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğu için bakanlık görevinden istifa ettiğini bildirdi. Zubeydi, "Bakanlıktaki görevlerimi yeni bir bakan atanana kadar sürdüreceğim. aday olma konusunda şu andaki Tunus Cumhurbaşkanı Muhammed El Nasır'a danıştım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, eski Tunus Cumhurbaşkanı Musenif Marzuki de dün cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıklamıştı. Nahda Hareketi ise cumhurbaşkanlığı seçimi için Abdulfettah Moro'yu aday göstermişti.

25 Temmuz'da hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'den sonra ülkede kaosu engellemek amacıyla süreç hızlandırılmış, seçim tarihi 17 Kasım'dan 15 Eylül'e alınmıştı. Tunus'un Bağımsız Yüksek Seçim Otoritesi, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurularını 24 Temmuz'da almaya başlamıştı. - TUNUS
Eylül, Tunus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:43 Kaynak: İHA
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