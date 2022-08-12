Tunus'ta güvenlik güçleri ile silahlı grup arasındaki çatışmada 2 asker yaralandı - Son Dakika
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Tunus'ta güvenlik güçleri ile silahlı grup arasındaki çatışmada 2 asker yaralandı

12.08.2022 18:58
Tunus'ta güvenlik güçleri ile silahlı grup arasındaki çatışmada 2 asker yaralandı

Tunus Savunma Bakanlığı, güvenlik güçleri ile terörist unsurlar arasında çıkan çatışmada 2 askerin yaralandığını duyurdu.

Tunus Savunma Bakanlığı, güvenlik güçleri ile terörist unsurlar arasında çıkan çatışmada 2 askerin yaralandığını duyurdu.

Tunus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin orta kesimindeki el-Kasreyn kentinde bir askeri birlik ile terörist unsurlar arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

İki Tunus askerinin hafif yaralandığı ve Tunus'taki askeri hastaneye nakledildiği kaydedilen açıklamada, terörist unsurlar arasında da yaralılar bulunduğu aktarıldı.

Terörist unsurların bağlı olduğu terör örgütü hakkında ise bir bilgi paylaşılmadı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zekri de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın açıkladığı bilgiler dışındaki ayrıntıların ilerleyen saatlerde açıklanacağını ifade etti.

Tunus, Mayıs 2011'den bu yana zaman zaman terör eylemlerine sahne oluyor. Ülkede, 2013'ten bu yana sıklığı artan terör eylemleri, şimdiye kadar çok sayıda emniyet mensubu, askeri personel ve yabancı turistin hayatını kaybetmesine neden oldu.

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Kaynak: AA

Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta güvenlik güçleri ile silahlı grup arasındaki çatışmada 2 asker yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus'ta güvenlik güçleri ile silahlı grup arasındaki çatışmada 2 asker yaralandı - Son Dakika
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