Tunus sokakları sosyoekonomik sorunlardan kaynaklı protestolarla "ısındı" - Son Dakika

Tunus sokakları sosyoekonomik sorunlardan kaynaklı protestolarla "ısındı"
11.12.2020 23:28
Cendube sokaklarından detaylar Gösteri yürüyüşü detayları Göstericilerin slogan atması Gösterici röportajları Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısındaki tedbirlerinin getirdiği ağır ekonomik tablo sonucunda, birçok bölgede sosyal ve ekonomik şartların düzeltilmesi için...
Cendube sokaklarından detaylar
Gösteri yürüyüşü detayları
Göstericilerin slogan atması
Gösterici röportajları Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısındaki tedbirlerinin getirdiği ağır ekonomik tablo sonucunda, birçok bölgede sosyal ve ekonomik şartların düzeltilmesi için halk protestoları başladı. Cendube bölgesinde toplanan göstericiler, bölgenin geliştirilmesi ve altyapı sistemlerinin iyileştirilmesi talebiyle hükümeti protesto etti.
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