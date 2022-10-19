Tunus, Suudi Arabistan'ın OPEC+ kararına ilişkin tutumunu olumlu karşıladı - Son Dakika
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Tunus, Suudi Arabistan'ın OPEC+ kararına ilişkin tutumunu olumlu karşıladı

19.10.2022 03:22
Tunus, Suudi Arabistan'ın OPEC+ kararına ilişkin tutumunu olumlu karşıladı

Tunus, OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararına ilişkin Suudi Arabistan'ın tutumunu "arz talep dengesini korumaya yönelik iyi bir yaklaşım" olarak değerlendirdi.

Tunus, OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararına ilişkin Suudi Arabistan'ın tutumunu "arz talep dengesini korumaya yönelik iyi bir yaklaşım" olarak değerlendirdi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, OPEC+ petrol üretimini azaltma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "OPEC+ grubunun Kasım 2022'den itibaren petrol üretiminde azaltılması yönündeki karar oy birliği ile alındı. Kardeş ülke Suudi Arabistan'ın kararlara ilişkin tutumu iyi bir yaklaşımdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, OPEC+ tarafından alınan kararın, petrolü üreten ve ihraç eden ülkeler ile petrol tüketen ülkelere istikrarsızlığa tanık olan küresel petrol piyasalarındaki arz ve talep dengeleri bağlamında yansımaları olabileceği belirtildi.

Kararın, petrol üreten ve satan ile tüketen ülkelere aynı şekilde yansımaları olabilecek istikrarsız dünya piyasalarının dayattığı arz talep dengesiyle irtibatlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kararın yalnızca teknik içerikli olması sebebiyle OPEC+ içindeki Suudi Arabistan'ın da tutumunun iyi olduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

OPEC+ kararının siyasi olduğu ve Ukrayna- Rusya savaşında Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılmış ve örgütün en büyük ortağı Suudi Arabistan eleştirilerden payını almıştı.

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Ürdün'den, ABD ve Suudi Arabistan arasında tansiyonu düşürmek için diyalog çağrısı Ürdün'den, ABD ve Suudi Arabistan arasında tansiyonu düşürmek için diyalog çağrısı Kuveyt'ten, ABD'nin OPEC+ kararı nedeniyle suçladığı Suudi Arabistan'a destek Kuveyt'ten, ABD'nin OPEC+ kararı nedeniyle suçladığı Suudi Arabistan'a destek
Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Tunus, Opec, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus, Suudi Arabistan'ın OPEC+ kararına ilişkin tutumunu olumlu karşıladı - Son Dakika

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