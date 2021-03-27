Tunus'ta 122 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tunus'ta balıkçı tekneleriyle Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan çoğunluğu Afrika ülkelerinden 122 düzensiz göçmen göz altına alındı.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sahil güvenlik ekipleri, Nabil ve Safaks kentlerinde yasa dışı yollardan İtalya'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenleri yakaladı.

Safaks kentinde düzensiz göçmenlerin sahilden 10 mil açıkta bir balıkçı teknesiyle ülkeden çıkma girişimi önlendi ve çoğunluğu Afrika uyruklu 76 kişi gözaltına alındı. Nabil kentinde ise düzensiz göçmenleri taşıyan 2 ayrı tekne farklı yerlerde durduruldu ve teknelerdeki 46 göçmen yakalandı.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu'nun geçen şubat ayında yayımladığı verilere göre, 2020 yılında 670'i aşkın düzensiz göç girişimi engellendi. Aynı yıl içinde Tunus'tan İtalya'ya geçmeyi başaran göçmenlerin sayısının ise 8 bin civarında olduğu açıklandı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.