Tunus'ta 124 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'ta yasa dışı yollarla ülkeden ayrılmaya hazırlanan 124 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cibabli, Tunus'un çeşitli bölgelerinde düzensiz göçe karşı düzenlenen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nabil, Kerkene, Sfaks ve Kelibya kentlerinde 4 düzensiz göç girişiminin engellendiği belirtilen açıklamada, 115'i Sahra Altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 124 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, göçmenlerin haklarında yasal işlem yapılmak üzere savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Tunus'ta 2021'de 20 binin üzerinde düzensiz göçmen yakalandı

Tunus İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında 10 bin 371'i Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ulusal Muhafız Birliği de 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 2022 yılının başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 düzensiz göç girişiminin engellendiğini belirtmişti.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.