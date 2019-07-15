Tunus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
3 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nden detay İstiklal marşı okunması Tunus milli marşı okunması Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan'ın konuşma yapması 15 Temmuz belgeseli izlenmesi Başkent Tunus'taki Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli...
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:48 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Türkiye
'nin Tunus
Büyükelçiliği'nden detay
İstiklal marşı okunması
Tunus milli marşı okunması
Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan
'ın konuşma yapması
15 Temmuz belgeseli izlenmesi Başkent Tunus'taki Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programa katılan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan
konuşma yaptı.
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