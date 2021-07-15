Tunus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında anma töreni gerçekleştirildi.

Tören, tüm şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 5 yılda Türkiye ve dünyada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik yürütülen mücadelenin hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Çakıralp, "15 Temmuz'daki darbe girişimi, FETÖ'nün işlediği en hain ve kanlı suç olmakla birlikte aslında buzdağının görünen yüzü olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda FETÖ yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmalarda, bu karanlık örgütün mahrem üyeleri, istihbarat faaliyetleri ve işledikleri diğer suçlar birer birer gün yüzüne çıkmış ve aslında bu örgütün mensuplarınca ülkemize ve milletimize karşı gerçekleştirilen ihanetlerin büyüklüğü bu sayede anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Çakıralp, yürütülen idari ve adli soruşturmalar neticesinde FETÖ mensuplarının devlet kurumlarından temizlendiğini, aynı şekilde örgütün yabancı ülkelerdeki uzantılarıyla mücadelede de önemli başarılar kazanıldığını aktardı.

Büyükelçiliğin çabaları ve bilgilendirme faaliyetleri neticesinde Tunus'ta FETÖ'ye mensup oldukları bilinen kişilerin büyük çoğunluğunun burada daha fazla barınamayacaklarını anlayarak Tunus'u terk etmek zorunda kaldığını ifade eden Çakıralp, "Elbette ki bu hain terör örgütüne karşı elde etmiş olduğumuz tüm bu başarılar, rehavete kapılmamıza asla yol açmayacaktır. Bu sinsi örgütün ne ülkemizde ne uluslararası alanda bir daha aynı şekilde faaliyet göstermesine imkan vermemek adına çalışmalarımız aynı kararlılıkla hız kesmeden sürecektir." dedi.

15 Temmuz'un Türk demokrasisi ve devleti için bir güç ve irade sınavı olduğunu ve bu sınavı geçtikleri için gurur duyduklarını kaydeden Çakıralp, demokrasiye, hukuk devletine, temel hak ve özgürlüklere kasteden bu hain teşebbüsün, halkın ve Türk devletinin demokrasiyi koruma yönündeki ortak kararlılığı ve kahramanca direnişi sayesinde akim bırakıldığını vurguladı.

Çakıralp, "Demokrasimize kahramanca sahip çıkarken yaşamlarını yitiren aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnet duygularımızı sunuyoruz." dedi.

FETÖ başka ülkeler için de tehdit oluşturuyor

Büyükelçi Çakıralp AA muhabirine yaptığı açıklamada da Türk devletinin yurt dışında kardeş ve dost ülkelerle koordineli olarak FETÖ'ye karşı mücadeleye devam ettiğini söyledi.

"Önemli olan bu mücadeleyi sürdürmekte kararlı olmamız. Terör örgütüne karşı yurt dışında tüm unsurları ortadan kaldırılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz." diyen Çakıralp, FETÖ'nün sadece Türkiye için bir tehdit olmadığını, bulundukları ülkelerde de ulusal güvenlik için tehdit oluşturduklarını vurguladı.