Çakıralp, Türkiye'nin darbeye ve darbecilere direnerek, her şartta demokrasisini koruma konusundaki ısrarını ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye 'nin Tunus Büyükelçisi Çakıralp, törende yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 251 vatandaşın şehit düşmesine, 2 binden fazla kişinin gazi olmasına neden olan darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini belirtti.

Kaynak: AA

Demokrasi, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika

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