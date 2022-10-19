Tunus'ta 177 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tunus'ta 177 düzensiz göçmen yakalandı

19.10.2022 22:46
Tunus'ta 177 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'ta yasa dışı yollardan İtalya'ya geçmeyi planlayan 177 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus'ta yasa dışı yollardan İtalya'ya geçmeyi planlayan 177 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cibabli, yaptığı yazılı açıklamada, Tunus Deniz Güvenlik Güçleri'nin dün gece ülkenin çeşitli bölgelerinde 13 düzensiz göç girişimine engel olduğunu belirtti.

Yapılan operasyonlarda yasa dışı yollardan İtalya'ya geçmek üzere olan 177 düzensiz göçmenin yakalandığını ifade eden Cibabli, bunlardan 125'inin Afrika'nın Sahra altı bölgesinden, 52'sinin ise Tunus vatandaşı olduğunu kaydetti.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Kaynak: AA
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Göçmen, İtalya, Tunus, Güncel, Son Dakika

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