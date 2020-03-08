Tunus'ta 2 bin kişi karantinada - Son Dakika
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Tunus'ta 2 bin kişi karantinada

17 dakika önce

Tunus'ta kesinleşmiş 1 korona virüsü vakası tespit edilirken, en az 2 bin kişi korona virüsü şüphesiyle karantina altında tutuluyor.

Tunus'ta 2 bin kişi karantinada, System.String[]

Tunus'ta kesinleşmiş 1 korona virüsü vakası tespit edilirken, en az 2 bin kişi korona virüsü şüphesiyle karantina altında tutuluyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Korona salgını Kuzey Afrika ülkesi Cezayir başta olmak üzere Fas ve Tunus'a da ulaştı.


Yalnızca 1 kesinleşmiş vakanın bulunduğu Tunus'ta sağlık yetkilileri en az 2 bin kişiyi karantina altında tutuyor. Tunus Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Virüsü tespit etmek için karantinadaki kişilere 5 test yapılıyor. Durumu dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Cumartesi gününe kadar yapılan tüm testler negatif çıktı. Yeni virüs vakaları tespit edilmedi" ifadeleri yer aldı.


Tunus'ta 2 Mart'ta İtalya'dan gelen bir kişide korona virüsü vakası tespit edilmişti. - TUNUS

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Afrika, Wuhan, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:17 Kaynak: İHA
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