Son dakika haberleri... Tunus'ta 20 araç birbirine girdi: 1 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

- Tunus'ta 20 araç birbirine girdi: 1 ölü, 20 yaralı
TUNUS - Tunus'un Hammamet kentinde 20 aracın karıştığı trafik kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
Tunus'un kuzeydoğusundaki Hammamet kentinde etkili olan yoğun sis, zincirleme kazayı beraberinde getirdi. Sivil Koruma Kurumu Sözcüsü Moez Triaa, Tunus-Hammamet karayolundaki sis nedeniyle 20 aracın birbirine girdiğini, 1 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Triaa, 20 kişinin yaralandığını belirterek çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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