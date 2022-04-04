Tunus'ta 23 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tunus'ta 23 düzensiz göçmen yakalandı

04.04.2022 14:00
Tunus'ta 23 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'ta yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus'ta yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus Ulusal Muhafız Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Susa ve Batala kentlerinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Söz konusu operasyonlarda yasa dışı yollardan Tunus'a girdikleri belirtilen Afrika uyruklu 23 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenlere ilişkin adli soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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Akdeniz, Afrika, Göçmen, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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