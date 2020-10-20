Tunus'ta 24 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Tunus'ta 24 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

20.10.2020 23:57
Tunus'ta 24 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 711'e yükselirken Yemen'de vaka sayısı arttı.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 711'e yükselirken Yemen'de vaka sayısı arttı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 24 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1723 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 711'e, vakaların 44 bin 450'ye yükseldiği kaydedildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada ise 1 kişide daha virüs tespit edildiği bildirildi.

Vaka sayısının 2 bin 57'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, toplam can kaybının 597, sağlığına kavuşanların da 1338 olduğu bilgisi yinelendi.

Koronavirüs, Yemen, Tunus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta 24 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

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