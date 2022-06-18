Tunus'ta 25 Temmuz'da düzenlenecek yeni Anayasa referandumu protesto edildi - Son Dakika
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Tunus'ta 25 Temmuz'da düzenlenecek yeni Anayasa referandumu protesto edildi

18.06.2022 16:17
Tunus'ta 25 Temmuz'da düzenlenecek yeni Anayasa referandumu protesto edildi

Tunus'taki muhalefet partilerinden Özgür Anayasa Partisi, 25 Temmuz'da düzenlenecek yeni Anayasa referandumunu protesto etti.

Tunus'taki muhalefet partilerinden Özgür Anayasa Partisi, 25 Temmuz'da düzenlenecek yeni Anayasa referandumunu protesto etti.

Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musi'nin çağrısı üzerine başkent Tunus'ta yer alan Kasba Meydanı'nda toplanan partililer, "Diyalog yok, istişare yok, referanduma hayır", "Hükümet istifa" ve "Kararsız hükümete hayır" pankartları açtı.

Gösterideki konuşmasında Tunus Hükumetine acilen istifa çağrısı yapan Musi, "Tunusluların iradesini gasbeden ve yasa dışı olan 25 Temmuz yeni Anayasa referandumuna binlerce Tunuslu karşı çıkıyor. Hükumetin izlediği politikalar nedeniyle devlet çöküş içerisinde. Kararsız bir hükumettense ülkeyi parlamento seçimine götürecek yeni bir hükumetin kurulması daha doğru olacaktı." dedi.

Musi, hükumetin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile devam eden görüşmelerini de eleştirdi. Musi, hükumetin, içeriğini kimsenin bilmediği belge ve anlaşmalar üzerinden IMF ile müzakereleri sürdürmekle suçladı.

Nahda Hareketine karşı olmakla öne plana çıkan Özgür Anayasa Partisi, Cumhurbaşkanı Said'in Parlamentoyu askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021 kararlarını, Nahda Hareketine karşı yapıldığı gerekçesi ile desteklemişti.

25 Temmuz kararlarının ardından yetkilerini daha da genişleten Cumhurbaşkanı Said'in Parlamentoyu ve Yüksek Yargı Konseyini feshetmesi üzerine Musi ve taraftarları Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına karşı çıkmaya başladı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını duyurmuştu.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Tunus, Güncel, Son Dakika

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