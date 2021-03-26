Tunus'ta 26 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Tunus'ta 26 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

26.03.2021 03:29
Tunus'ta 26 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 26 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 26 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybettiği, 783 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 663'e, vaka sayısının da 248 bin 37'ye yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 214 bin 407 olduğu kaydedildi.

Öte yandan hükümet sözcüsü Hasna bin Selman ile Kovid-19 Ulusal Aşı Komitesi Başkanı El-Haşimi el-Vezir düzenledikleri ortak basın toplantısıyla halka aşı olma çağrısı yaptı.

Bin Selman basın toplantısında, halkın katılımı olmadan aşılama kampanyasının başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını, herkesin aşının önemini idrak etmesi gerektiğini söyledi.

Aşı için kayıt olanların sayısının 685 bin olduğunu ancak şu ana kadar bunlardan sadece 30 bininin aşı olduğunu belirten Haşimi ise bu oranının daha yüksek olması gerektiğini kaydetti.

Haşimi, Tunus'a şu ana kadar 30 bin "Sputnik 5", 93 bin 600 "Pfizer Biontech" ve 200 bin doz da "Sinovac" aşısı geldiğini aktardı.

Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta 26 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika


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