Son Dakika Haberleri: Tunus'ta 27 dernek seçimleri izlemek için birlik kurdu
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Tunus'ta 27 dernek seçimleri izlemek için birlik kurdu

7 dakika önce

Tunus'taki Gözüm Açık Örgütü, ülkede gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini izlemek üzere 27 dernekten oluşan birlik oluşturulduğunu açıkladı.

Tunus'ta 27 dernek seçimleri izlemek için birlik kurdu, System.String[]

Tunus'taki Gözüm Açık Örgütü, ülkede gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini izlemek üzere 27 dernekten oluşan birlik oluşturulduğunu açıkladı.

Gözüm Açık Örgütü Başkanı Eşref Avadi, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Bu ortaklık programı, Tunus topraklarındaki tüm seçim bölgelerinde bulunan 27 örgütü kapsıyor." diye konuştu.

Birliğin amacının seçim sürecinin sorunsuz yürütülmesini sağlamak ve seçim komisyonunun çalışmalarını izlemek olduğunu dile getiren Avadi, "Seçim tecrübesine sahibiz. Ortaklarımızla ekip çalışmasının, işlerin kaliteli şekilde yürütülmesi için katalizör görevi göreceğini umuyoruz." dedi.

Seçimleri izleme programının yaklaşık 4 eksende yoğunlaştığına dikkati çeken Avadi, bunların cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri kampanyasını, kampanyaların finansman kaynaklarını, sosyal medyada işlenen ihlalleri ve seçim günü sürecin izlenmesi olduğunu aktardı.

Söz konusu 27 dernek arasında Tuzer kentindeki İrade Derneği ve Munastır kentindeki Apollo Derneği de bulunuyor.

Seçimler 15 Eylül'de

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.


Yüksek Seçim Komisyonunun onayladığı aday listesinde Cibali'nin yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki, Başbakan Yusuf Şahid, eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, Nahda Hareketinin adayı Meclis Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro ve medya patronu Nebil el-Karvi dikkati çekiyor.


Birinci turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi geçememesi halinde en çok oyu alan iki isim ikinci turda yarışacak.


Tunuslular, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından 6 Ekim'de bu kez parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.

Parlamento, Eylül, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:14 Kaynak: AA
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