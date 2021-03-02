Tunus'ta 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tunus'un Nabil ve El-Mehdiyye sahil kentlerinde yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 29 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Tunus İçişleri Bakanlığından ülkenin doğusundaki Nabil ve El-Mehdiyye sahil kentlerinde yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 29 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, uyruklarına ilişkin bilgi verilmeyen düzensiz göçmenler hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı dün de, başkent Tunus'taki La Goulette Limanı'nda demirlemiş gemilerden birine binmek için bekleyen 30 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu'nun geçen hafta yayımladığı verilere göre, 2020 yılında 670'i aşkın düzensiz göç girişimi engellendi.

Aynı yıl içinde Tunus'tan İtalya'ya geçmeyi başaran göçmenlerin sayısının ise 8 bin civarında olduğu açıklandı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.