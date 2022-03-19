Tunus'ta 31 kuruluştan gözaltındaki gazeteci Kasımi'nin serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika
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Tunus'ta 31 kuruluştan gözaltındaki gazeteci Kasımi'nin serbest bırakılması çağrısı

19.03.2022 20:42
Tunus'ta 31 kuruluştan gözaltındaki gazeteci Kasımi'nin serbest bırakılması çağrısı

Tunus'ta 31 insan hakları örgütü, sendika ve kuruluş, "terörle mücadele" yasası gereğince hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan gazeteci Halife el-Kasımi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Tunus'ta 31 insan hakları örgütü, sendika ve kuruluş, "terörle mücadele" yasası gereğince hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan gazeteci Halife el-Kasımi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Tunus Gazeteciler Sendikası, Tunus Genel İşçi Sendikası Basın Birliği, Tunus İnsan Hakları Savunma Birliği ve Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu'nun da aralarında bulunduğu 31 sivil toplum kuruluşu ve sendika, gözaltına alınan gazeteci Kasımi ile ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kasımi'nin derhal serbest bırakılması ve "komplo" olarak nitelendirilen dava dosyasının kapatılması çağrısında bulunuldu.

Kasımi'nin haber kaynağını açıklamayı reddettiği için gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, bu sebepten gözaltına alınmasının "gazetecinin kaynaklarını gizleme hakkının ihlali" olduğu aktarıldı.

Ortak açıklamada imzası bulunan 31 kuruluş ayrıca, Tunus devriminin en önemli kazanımı olan basın ve ifade özgürlüğünün savunulmasına yönelik tüm çabaları destekleyeceklerini ve bu kazanımları kısıtlamak isteyen herkese karşı mücadeleye hazır olduklarını teyit etti.

Tunus güvenlik güçleri, Kayravan kentindeki Mozaik FM spikeri gazeteci Halife Kasımi'yi Kayravan'da bir terör hücresinin çökertilmesi ile ilgili haber yaptığı gerekçesiyle "terör yasası" uyarınca cuma günü gözaltına almıştı.

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İnsan Hakları, Sendika, Halife, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta 31 kuruluştan gözaltındaki gazeteci Kasımi'nin serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika


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