Tunus'ta 37 düzensiz göç girişimi engellendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'ta 37 düzensiz göç girişimi engellendi

18.07.2022 18:17
Tunus'ta 37 düzensiz göç girişimi engellendi

Tunus'un Akdeniz'e kıyı kesimlerde düzenlenen operasyonlarla 37 düzensiz göç girişimi engellendi, 455 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Tunus'un Akdeniz'e kıyı kesimlerde düzenlenen operasyonlarla 37 düzensiz göç girişimi engellendi, 455 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Tunus Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü Sözcüsü Hüsameddin el-Cibali, ülkeden düzensiz göç girişimlerine karşı güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Güvenlik güçlerin dün gece yaptığı operasyonlar sonucunda 37 ayrı yasa dışı göç girişiminin engellendiği aktarılan açıklamada, 289'u Afrika kökenli diğerleri Tunuslu olmak üzere 455 düzensiz göçmenin gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği belirtilen açıklamada, düzensiz göç girişimlerinin engellenmesi için güvenlik güçleri tarafından alınan tedbirlerin güçlendirildiği kaydedildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılı içerisinde çoğunluğu Sahra altı Afrika ülkelerinden gelen 10 bin 371 yabancı olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Düzensiz göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

YORUMLAR
500
Gana'da 'Marburg humması' salgınında 100'e yakın kişi karantinaya alındı Gana'da 'Marburg humması' salgınında 100'e yakın kişi karantinaya alındı
Kaynak: AA

Akdeniz, Afrika, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta 37 düzensiz göç girişimi engellendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:26 Galatasaray'ın FIFA'lık oldu! Mısır kulübü Zamalek, Mohamed'in bonservisinde yaşanan gecikme sebebiyle şikayette bulunacak
18:24 KYK borçlarında enflasyon ve faiz siliniyor! Borçlu olanlar ve yeni kredi alacaklar düzenlemeden faydalanabilecek
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:30 Erdoğan, şartlı NATO üyeliği verilen İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı verdi: Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz
17:28 Destici'den bomba "asgari ücret" sözleri: İşverenler, çalışanların 1500 lirasını geri istiyor
17:23 Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler
17:10 Erdoğan, KYK faizlerinin masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
17:04 Artvin'de düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde sıra dışı görüntüler! Güreş sırasında hakemin yere serilmesi görenleri şaşkına uğrattı
16:55 KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
16:37 Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 18:34:28. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta 37 düzensiz göç girişimi engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement