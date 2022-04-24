Tunus'ta 4 teknenin batması sonucu 17 düzensiz göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tunus'ta 4 teknenin batması sonucu 17 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

24.04.2022 19:43
Tunus'ta 4 teknenin batması sonucu 17 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Tunus'un Sfaks kenti açıklarında 4 teknenin batması sonucu 17 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 97'sinin kurtarıldığı belirtildi.

Tunus'un Sfaks kenti açıklarında 4 teknenin batması sonucu 17 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 97'sinin kurtarıldığı belirtildi.

Sfaks Mahkemeleri Sözcüsü Murad et-Turki AA muhabirine yaptığı açıklamada, çoğu Sahra Altı ülkelerinden Avrupa'ya gitmek isteyen yaklaşık 120 düzensiz göçmeni taşıyan 4 teknenin Sfaks sahili açıklarında battığını söyledi.

Turki, orduya bağlı Deniz Kuvvetleri ve Ulusal Muhafızlık birliklerinin, sivil savunma biriminden dalgıçların yardımıyla 17 düzensiz göçmenin cesedine ulaştığını, 97 göçmenin kurtarıldığını, diğer göçmenleri arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.

Mezarlıklarda yer bulunamıyor

Düzensiz göçmen facialarında hayatlarını kaybedenlerin sayılarındaki artış nedeniyle Sfaks kentindeki mezarlarda yer bulmakta sıkıntı yaşandığını aktaran Turki, kişi başı 250 dinar (yaklaşık 83 dolar) olan defin işlemleri ücretini karşılayacak fonun da bulunamadığını kaydetti.

Turki, önceki tekne facialarında hayatını kaybedenlerden 47'sine ait naaşların hala Sfaks Hastanesi morgunda tutulduğunu dile getirdi.

Tunus İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Genel Müdürü Vahid Bin Ali, 21 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılı başından itibaren engellenen 205 yasa dışı göç girişiminde, 3 bin 162 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken, bir kısmı ise denizde can veriyor.

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Kaynak: AA

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