Tunus'ta 400'den fazla ağaç kesildi - Son Dakika

Tunus'ta korona virüsü krizi devam ederken kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından 400'den fazla ağaç kesildi.



Tunus'ta yetkililer korona virüs krizini yönetmeye çalışırken bazı kimliği belirsiz gruplar kanun dışı eylemlerini sürdürüyor. Tunus'un kuzeyinde bulunan Jendouba kentinin çeşitli bölgelerinde kimliği belirsiz gruplar 400'den fazla ağacı kesiti. Halk bu davranışın doğaya karşı bir suç olduğunu belirterek olaya tepki gösterdi.



Jendouba Afet Kontrolü Komitesi, şehrin çevresindeki ormanlarda bilinmeyen kişiler tarafından ağaçların kesildiğini doğruladı. Komite, yerel makamların korona virüsüyle mücadeleye odaklandığı bu hassas dönemden yararlananların doğaya karşı suç işlediğini belirtti.



Öte yandan Tunus'ta korona virüs nedeniyle toplam vaka sayısı 780'e, ölü sayısı ise 35'e yükseldi. - TUNUS