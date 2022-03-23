Tunus'ta 41. Uluslararası Çöl Sarayları Festivali başladı - Son Dakika
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Tunus'ta 41. Uluslararası Çöl Sarayları Festivali başladı

23.03.2022 19:48
Tunus'ta 41. Uluslararası Çöl Sarayları Festivali başladı

Tunus'un Tatavin kentinde 41. Uluslararası Çöl Sarayları Festivali başladı.

Tunus'un Tatavin kentinde 41. Uluslararası Çöl Sarayları Festivali başladı.

Ülkenin çölle kaplı güney bölgesinde yer alan Tatavin'de düzenlenen festivalin açılışı, Tunus Kültür Bakanı Hayat Ketat el-Hermazi'nin de katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

Hermazi, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin bölgedeki hareketliliği artırmasını umduğunu ve benzer etkinliklerle bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Açılışta, Tunus'un yanı sıra Mısır ve Libya'dan gelen geleneksel dansçılar ve müzisyenler sahne aldı.

Festivali düzenleyen kurulun sözcüsü Lütfi el-Avani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Festival öncesinde, yerel kültür ile çağdaş teknolojideki gelişimin uyumunu çöl saraylarındaki restorasyon sırasında sağlamaya çalıştık. Kültür Bakanlığından gelen heyet, ihmal ve ilgisizlikten dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çöl saraylarının restore edilmesine ön ayak oldu." diye konuştu.

Tunus'taki 300 yıllık "çöl sarayları"

Tunus'un güneyindeki çöl bölgesinde yer alan ve "çöl sarayları" olarak bilinen yaklaşık 300 yıllık bu yapılar, her biri 1,5 ile 2 metrelik birkaç kattan oluşuyor. Yükseklikleri 6 metreye ulaşan topraktan yapılmış dikdörtgen şeklindeki bu yapılar, ülkede tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yer tutuyor.

Çeşitli müzik ve dans gruplarının sahne alacağı 41. Uluslararası Çöl Sarayları Festivali kapsamında yüzlerce yıllık bu çöl saraylarında yerel kültüre ait elbiseler ve günlük eşyalar da sergilenecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen Uluslararası Çöl Sarayları Festivali, 28 Mart'a kadar devam edecek.

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Mısır, Libya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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