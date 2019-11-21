Son Dakika Haberleri: Tunus'ta 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Tunus'ta 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

7 saat önce

Tunus'un güneydoğusundaki Cerbe Adası açıklarında 11'i kadın 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Tunus'ta 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Tunus'un güneydoğusundaki Cerbe Adası açıklarında 11'i kadın 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Tunus Kızılay yetkilisi Munci Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gün önce Libya'dan İtalya'ya doğru yola çıkan teknenin arızalanması üzerine göçmenlerin denizde mahsur kaldığını belirtti.

Selim, sabah saatlerinde Tunus Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarılarak Humt es-Suk Limanı'na gönderilen göçmenlerin 23'ünün Etiyopya, 15'inin Eritre, 5'inin de Somali vatandaşı olduğunu aktardı.

Kızılay yetkilisi, göçmenlerden birinin hastaneye kaldırıldığını ancak şu anda durumunun stabil olduğunu kaydetti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Kızılay, Selim, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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