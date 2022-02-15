Tunus'ta 45 gündür açlık grevi yapan "ev hapsindeki" milletvekilinin hayati tehlikesi var - Son Dakika

Tunus'ta, Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin 45 gündür açlık grevinde olduğu bu nedenle hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

31 Aralık 2021'den bu yana "ev hapsinde" tutulan Bahiri'nin avukatlarından oluşan savunma ekibi, Milletvekili'nin son durumuna ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Müvekkilimiz Bahiri, 45 gündür açlık grevinde olduğu için artık vücudu sıvı dahi kabul etmemekte. Hastanedeki kötü şartlardan dolayı son iki gündür tıbbi takibi yapılamayan Bahiri'nin ailesi tarafından Sağlık Bakanlığına bir dilekçe verildi. Dilekçede, Bahiri'nin zarar görmesi halinde Sağlık Bakanı'nın sorumlu tutulacağı belirtildi." ifadeleri kullanıldı.

Hastanenin bir nevi "yasa dışı gözaltı merkezi" olarak kullanıldığı savunulan açıklamada, "Bu keyfi gözaltıdan cezai ve ahlaki olarak sorumlu olanların bir an önce bu yanlıştan dönerek, Bahiri'yi serbest bırakmalarını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Tunus Direktörlüğünden Bahiri'nin ev hapsine alınmasına ilişkin 9 Şubat'ta yapılan açıklamada "keyfi tutuklamalara derhal son verilmesi gerektiği" vurgulanmıştı.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurdu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirdi.

Şerafeddin, kararın keyfi değil hukuka uygun olduğunu savundu.

Hukukçu kimliğiyle tanınan 63 yaşındaki Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.