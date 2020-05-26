Tunus'ta 49 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tunus, yasa dışı yollarla deniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere düzenlediği operasyonlarda toplam 49 kişinin yakalandığını açıkladı.

Tunus Jandarma Sözcüsü Husameddin el-Cibabili'nin, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkenin doğusunda yer alan Nabil ilindeki sahil güvenlik güçleri dün, tekneyle Avrupa'ya gitmeye çalışan 21 kişiyi yakaladı.

Nabil iline bağlı Kıleybiye kentindeki sahil güvenlik güçlerinin de yasa dışı yollarla denizden Avrupa'ya gitmeye çalışan 6 kişiyi bir araç içinde yakaladı.

Safaks iline bağlı El-Amira kentindeki sahil güvenlik güçleri de 24 Mayıs'ta çalınmış bir tekneyle Avrupa'ya gitmeye çalışan 14 kişiyi Bilyane bölgesi açıklarında yakaladı.

Safaks iline bağlı Kerkennah (Kerkenne) Adasındaki sahil güvenlik güçleri ise yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmeye çalışan 8 genci ada açıklarında yakalamayı başardı.

Sözcü Cibabili, açıklamasında, yakalanan düzensiz göçmenlerin hangi ülke ya da ülkelerin vatandaşı olduğu bilgisine yer vermedi.

Resmi rakamlara göre, 2011'den bu yana 22 bin Tunuslu yasa dışı yollarla İtalya'ya göç etti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.