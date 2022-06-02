Tunus'ta 5 siyasi parti Anayasa referandumunu boykot çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'ta 5 siyasi parti Anayasa referandumunu boykot çağrısı yaptı

02.06.2022 15:36

Tunus'ta 5 siyasi parti, 25 Temmuz'da düzenlenecek yeni Anayasa referandumunu boykot etmek için ülke çapında çalışma yürütme kararı aldı.

Tunus'ta 5 siyasi parti, 25 Temmuz'da düzenlenecek yeni Anayasa referandumunu boykot etmek için ülke çapında çalışma yürütme kararı aldı.

Tunus İşçi Partisi, Cumhuriyet Partisi, Demokratik Akım Partisi, Tekatül Partisi ile Kutup Partisi, Tunus'ta yeni anayasanın oylanacağı referanduma ilişkin değerlendirme yapmak üzere ortak bir toplantı düzenledi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Siyasi partiler olarak, halkın kaderini tek taraflı olarak belirlemeye yetkisi olmadığını düşündüğümüz için halkımıza referandumu boykot etme çağrısı yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tunus'ta 5 siyasi parti Anayasa referandumunu boykot çağrısı yaptı
Tunus'ta 5 siyasi parti Anayasa referandumunu boykot çağrısı yaptı
Tunus'ta 5 siyasi parti Anayasa referandumunu boykot çağrısı yaptı
Tunus'ta 5 siyasi parti Anayasa referandumunu boykot çağrısı yaptı

YORUMLAR
500
AGİT, Kazakistan'da yapılacak Anayasa referandumuna 'gözlemci' misyon gönderecek AGİT, Kazakistan'da yapılacak Anayasa referandumuna 'gözlemci' misyon gönderecek
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta 5 siyasi parti Anayasa referandumunu boykot çağrısı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:46 Fabrikaya odun getiren tır, refüjdeki bariyerlere çarptı! Sürücüsü hayatını kaybetti
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 21:40:15. #1.11#
SON DAKİKA: Tunus'ta 5 siyasi parti Anayasa referandumunu boykot çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement