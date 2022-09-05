Tunus'ta siyasi partilerden, ülkenin "kaosa sürüklendiği" iddiası

Tunus'ta 5 siyasi parti, ülkenin "Kaosa" sürüklendiği iddiasında bulunuldu.

Demokratik Akım Partisi, Tekettül Partisi, İşçi Partisi, Cumhuriyet Partisi ve Kutup Partisinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün, pek çok veri ve göstergenin ışığında ülkenin, iç barışın bozulması dahil büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğu kesinleşmiştir ve Said'in tek adam rejimi de bu sorunlarla başa çıkamayacağını kanıtlamıştır." ifadesine yer verildi.

Ülkeyi karşılaştığı tehlikelerden kurtarmaya muktedir olmadığı için yaşanacak çöküş ve kaostan tek başına Said'in sorumlu olduğu savunulan açıklamada, halkın alım gücünün düştüğü, işsizlik oranlarının ve düzensiz göç olgusunun arttığı bir ortamda krizin faturasını kırılgan, yoksul ve dar gelirli kesimin ödediği kaydedildi.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 26 Temmuz'da referandum ön sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında, "Referanduma katılan 2 milyon 630 bin 94 seçmenin yüzde 94,6'sı 'evet' oyu kullandı. Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, Tunus Cumhuriyeti için yeni anayasa taslağının kabul edildiğini ilan ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kayıtlı seçmen sayısının 9 milyon 278 bin 541 olduğunu belirten Buasker, referanduma katılımın yüzde 30,5 olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.