Tunus'ta 6 kişiden oluşan terör hücresi çökertildi - Son Dakika
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Tunus'ta 6 kişiden oluşan terör hücresi çökertildi

31.03.2022 01:23
Tunus'ta 6 kişiden oluşan terör hücresi çökertildi

Tunus'ta terör örgütlerine lojistik destek sağlayan 6 kişilik terör hücresi çökertildi.

Tunus'ta terör örgütlerine lojistik destek sağlayan 6 kişilik terör hücresi çökertildi.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batı kesimindeki Kasrin Vilayetinde düzenlenen operasyonda, terör örgütlerine yardım ve yataklık eden 6 kişinin yakalandığı belirtildi.

Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişi hakkında tutuklama kararı alındığı ifade edilen açıklamada, söz konusu terör hücresinin soygun planladığı kaydedildi.

Tunus'ta 2011 yılından bu yana terör unsurlarınca düzenlenen saldırılarda onlarca güvenlik görevlisi ve birçok sivil hayatını kaybetti.

Tunus'u hedef alan bu saldırılar ülkenin batı bölgesindeki dağlarda konuşlanan terör unsurlarınca düzenleniyor.

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Tunus, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tunus'ta 6 kişiden oluşan terör hücresi çökertildi - Son Dakika
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