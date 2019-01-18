Son Dakika Haberleri: Tunus'ta 700 Bin Memur Greve Gitti

Tunus'ta 700 Bin Memur Greve Gitti

7 dakika önce

Tunuslu 731 binden fazla memur, maaş zammı müzakerelerinin başarısız olmasıyla genel greve giderek sokaklara döküldü.

Tunus'ta 700 Bin Memur Greve Gitti, System.String[]
Tunuslu 731 binden fazla memur, maaş zammı müzakerelerinin başarısız olmasıyla genel greve giderek sokaklara döküldü.

Tunus İşçi Örgütü Genel Sekreteri Nureddin Tabubi'nin grev çağrısı ülke genelinde karşılık buldu. Yaklaşık 731'den fazla Tunuslu memur sokaklara dökülerek hükümeti istifaya çağırdı. Maaş zamları için yapılan müzakerelerin başarısız olması üzerine gelen çağrıya destek veren Tunuslular, ekonomik buhranın giderek artmasından yakındı.

Tunus Başbakanı Yousuf, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetin grevden sonra müzakerelere tekrar başlayacağını vurgulayarak, maaşları orantısız şekilde artıramayacağını belirtti.

Resmi raporlara göre, Tunuslu memurların ortalama maaşı yaklaşık bin 580 Tunus dinarı. (500 Dolar) - TUNUS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

İşçi, Tunus, Memur, 3. Sayfa
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