Tunus'ta AB'nin, Eski Cumhurbaşkanının Damadıyla İlgili Kararı Protesto Edildi - Tunus
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Başkentteki başbakanlık binası önünde düzenlenen gösteriye katılanlar Göstericilerin taşıdıkları pankart ve dövizler Örgütün Koordinatörü Eşref el-Avvadi ile röportaj Göstericilerin slogan atması ve düdük çalması Tunus'ta çok sayıda kişi, Avrupa Birliği'nin (AB) eski...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Başkentteki başbakanlık binası önünde düzenlenen gösteriye katılanlar
Göstericilerin taşıdıkları pankart ve dövizler
Örgütün Koordinatörü Eşref el-Avvadi ile röportaj
Göstericilerin slogan atması ve düdük çalması Tunus
'ta çok sayıda kişi, Avrupa Birliği
'nin (AB
) eski Cumhurbaşkanı
Zeynelabidin bin Ali'nin damadı Mervan Mebruk'un mal varlığının dondurulması kararını kaldırmasına tepki olarak başkentteki başbakanlık binası önünde gösteri düzenledi.
Tunus'ta yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren "Ben Uyanığım" örgütünün düzenlediği gösteriye katılanlar, "Tunus yaşasın ama siz yaşamayın", "Tunus hanedanların mülkü değil" pankartları açtı.
Örgütün Koordinatörü Eşref el-Avvadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa
hükümetinin baskısı sonucu AB'nin Mebruk'un mal varlığının dondurulması kararını kaldırdığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:25 Kaynak: AA
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