Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika
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Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

14 dakika önce

Tunus'ta birçok kişi ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etti.

Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi, System.String[]

Tunus'ta birçok kişi ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etti.

Başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ve destekçileri "Yüzyılın anlaşmasına hayır", "Barış da yok, taviz de yok" sloganları attı.

Tunus Öğrenci Birliği temsilcisi Osman Ureydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözde barış planının amacının Filistin halkının geri kalanını da sürgüne göndermek olduğunu söyledi.

Ureydi, söz konusu planı, " Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' ilan ederek, adil Filistin davasına ihanet etmek" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Tunus, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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