Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Politika Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika

Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

6 saat önce

Tunus'ta birçok kişi ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etti.

Tunus'ta birçok kişi ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etti.

Başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ve destekçileri "Yüzyılın anlaşmasına hayır", "Barış da yok, taviz de yok" sloganları attı.

Tunus Öğrenci Birliği temsilcisi Osman Ureydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözde barış planının amacının Filistin halkının geri kalanını da sürgüne göndermek olduğunu söyledi.

Ureydi, söz konusu planı, " Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' ilan ederek, adil Filistin davasına ihanet etmek" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Tunus, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'ın Florida'daki tesisinde şüpheli araç paniği! Silah sesleri duyuldu
Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle "acil durum" ilan etti Akşener'den İmamoğlu'nun kayak tatiline ilk yorum: Kararı seçmen verir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 04:40:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]