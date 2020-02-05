Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika

Tunuslular, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başkent Tunus'un çeşitli bölgelerinde düzenlenen eylemlere binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, " İsrail'le normalleşmenin cezalandırılması şart", "Utanç anlaşmasına hayır", "Filistin davasından vazgeçmek yok", "Pazarlığa hayır: direniş, direniş" sloganları attı.

Tunus Genel İşçi Sendikasının (UGTT) merkez binaları önünde düzenlediği gösteriye katılan UGTT Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin meselesinin barışın kapısı olduğunu ve dünyanın özgür insanlarının vicdanında yer ettiğini belirtti.