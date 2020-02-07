Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika

Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

18 dakika önce

Tunus'un kuzeydoğusundaki Kerem kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı protesto edildi.

Tunus'un kuzeydoğusundaki Kerem kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı protesto edildi.

Kerem Belediyesi'nin çağrısıyla düzenlenen eyleme, kadın ve çocukların da yer aldığı bir grup Tunuslu katıldı.

Göstericiler, "geri dönüş hakkından geri dönmek yok", "Yüzyılın Anlaşması planına hayır, Filistinlilerin haklarına evet", " İsrail'le normalleşmeye hayır", "Filistin direnişi ümmetin onurudur" şeklinde sloganlar attı.

Eylemde, İsrail bayrağı yakıldı.

Kerem Belediye Başkanı Fethi el-Ayuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde halkların karar mercisi olduğunu, Tunus, Cezayir ile diğer Arap ve Müslüman ülkelerde olduğu gibi Filistin halkının ve ümmetin kaderine halkların karar vereceğini belirtti.

"Yüzyılın Anlaşması" planının ilerlemeyeceğini kaydeden Ayuni, bu sözde barış planına destek veren Arap yöneticilerin bugün halklarından tecrit edildiğini söyledi.

Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yurt dışından gelen kornea ile doğuştan görme engelli gencin gözleri açıldı
Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı Hazine, 4 milyar dolarlık rekor tahvil ihracı gerçekleştirdi 6.04'ün üzerine çıkan dolar, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 23:31:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]