Tunus'ta açlık grevindeki milletvekili Bahiri'nin eşi Akrimi de açlık grevine başladı - Son Dakika

Tunus'ta tartışmalı biçimde gözaltına alındıktan sonra açlık grevine başlayan Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin eşi Saide el-Akrimi, eşinin hastanede polis gözetiminde alıkonulmaya devam edilmesine ve kendisine yemek verilmemesine tepki olarak açlık grevine başladığını açıkladı.

Akrimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eşimin alıkonulmaya devam edilmesine ve bana yemeğin ulaşmasının engellenmesine tepki olarak açlık grevine başladım." dedi.

Doktorlardan birinin kendisine yemek verdiğini, hastanede bulunan güvenlik güçlerinin ise yemeğin kendisine verilmesini engellediğini söyleyen Akrimi, hastane personelinin veya güvenlik güçlerinin kendisine yönelik herhangi bir baskı veya kötü muamelede bulunmadığını ifade etti.

Eşinin durumuyla ilgili ise Akrimi, "Eşimi açlık grevinden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştım ancak reddetti." ifadelerini kullandı.

Akrimi, eşi Bahiri'nin hastaneye kaldırılmasından bu yana hastanede oturma eylemi gerçekleştiriyor.

"Bahiri ölüm kalım mücadelesi veriyor"

Bahiri'nin savunma heyetinden avukat Semir Dilo, dün düzenlediği basın toplantısında, Bahiri'nin durumunun kritik olduğunu belirtmişti.

Dilo, "Sağlık kaynaklarına göre Bahiri ölüm kalım mücadelesi veriyor. Ulusal ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına acilen çağrıda bulunuyoruz. Bahiri'nin kaçırılmasından ve gizli bir yerde tutulmasından Cumhurbaşkanı Kays Said'i ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'i sorumlu tutuyoruz." demişti.

Bir güvenlik biriminin Bahiri'yi ziyaret etmeleri için ailesine talep gönderdiğini aktaran Dilo, eşi Saide el-Akrimi ve çocuklarının Bizerte'ye gideceklerini ve bunun da sağlık durumunun çok kritik olduğu anlamına geldiğini kaydetmişti.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirmişti. Şerafeddin, kararın keyfi değil hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.