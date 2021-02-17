Tunus'ta aranan 5 terör hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Tunus'ta aranan 5 terör hükümlüsü yakalandı

Tunus İçişleri Bakanlığı, terör örgütü üyeliğinden suçlu bulunan 5 firari hükümlünün yakalandığını duyurdu.

Tunus İçişleri Bakanlığı, terör örgütü üyeliğinden suçlu bulunan 5 firari hükümlünün yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet güçleri, aranan suçluların yakalanması için Sidi Bu Zeyd ve Kafsa kentlerinde operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucu, daha önce gıyaben yargılandıkları davada "terör örgütüne intisap" suçundan hüküm giyen 4 kişi Sidi Bu Zeyd'de, biri ise Kafsa'da yakalandı. Söz konusu kişilerden 4'ü hakkında birer yıl, biri içinse 6 yıl hapis cezası bulunduğu aktarıldı. Tunus'un Cezayir sınırı yakınında 3 Şubat'ta terör unsurlarını takip eden askeri araca düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetmiş, olayın ardından Tunus hükümeti ve Cumhurbaşkanı Kays Said "terörle mücadeleye kararlılıkla devam" mesajı vermişti.

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