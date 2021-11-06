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Tunus'ta Arap sanatçıların katılımıyla Ruhaniyyat Tasavvuf Müziği Festivali düzenlendi - Son Dakika

Tunus'ta Arap sanatçıların katılımıyla Ruhaniyyat Tasavvuf Müziği Festivali düzenlendi

06.11.2021 13:45

Tunus'un Nafta kentinde bu yıl beşincisi düzenlenen Ruhaniyyat Tasavvuf Müziği Festivali, Arap ülkelerinden sanatçıların katılımıyla devam ediyor.

Tunus'un Nafta kentinde bu yıl beşincisi düzenlenen Ruhaniyyat Tasavvuf Müziği Festivali, Arap ülkelerinden sanatçıların katılımıyla devam ediyor.

Festivalde sahne alan Suriyeli müzik grubu "Ebu Şar Kardeşler" dinleyicilere dini musiki ve ilahi ziyafeti sundu.

Tasavvuf alanında araştırmacı yazar Bedr el-Medani, AA muhabirine Ebu Şar grubunu daha önce de dinlediğini, grubun eski tasavvuf mirasını yeni bir formda sunmaya çalıştığını dile getirdi.

Ruhaniyyat gibi festivallerin Tunus kimliğini kökleştirdiğine dikkati çeken Medani şunları söyledi:

"Koronavirüs günlerinde psikolojik olarak rahatlamaya ihtiyacımız var. Ruhani arınmışlık, sevgi ilkeleri ve değerleri üzerine yeni nesillerin inşası için insani değerlere ihtiyacımız var."

Nafta Müzik Enstitüsü Müdürü Razi er-Ruveysi de müzikseverlerin tasavvuf müziğine hasret kaldığını, salgının kontrol altına alınmasından dolayı festivallerin yeniden başladığını kaydetti.

Festival, bu akşam düzenlenecek kapanış programında Arap dünyasının sevilen Tunuslu ses sanatçısı Lütfü Boşnak'ın tasavvuf müziği eserlerini seslendirmesiyle sona erecek.

Suriye'de tasavvuf müziğinin önemli temsilcilerinden kabul edilen Ebu Şar Kardeşler müzik grubu 1983 yılında kuruldu.

Grup, Şam'ın ünlü mevlithanlarından Şeyh Muvaffık Ahmed İsmail Ebu Şar er-Rufai'nin oğulları olan 6 kardeşten oluşuyor.

Tunus'ta Arap sanatçıların katılımıyla Ruhaniyyat Tasavvuf Müziği Festivali düzenlendi
Tunus'ta Arap sanatçıların katılımıyla Ruhaniyyat Tasavvuf Müziği Festivali düzenlendi
Tunus'ta Arap sanatçıların katılımıyla Ruhaniyyat Tasavvuf Müziği Festivali düzenlendi
Tunus'ta Arap sanatçıların katılımıyla Ruhaniyyat Tasavvuf Müziği Festivali düzenlendi
Tunus'ta Arap sanatçıların katılımıyla Ruhaniyyat Tasavvuf Müziği Festivali düzenlendi

Suriyeli, Müzik, Tunus, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Arap sanatçıların katılımıyla Ruhaniyyat Tasavvuf Müziği Festivali düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus'ta Arap sanatçıların katılımıyla Ruhaniyyat Tasavvuf Müziği Festivali düzenlendi - Son Dakika
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