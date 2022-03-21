Tunus'ta askeri mahkemede yargılanan eski Ulusal Barolar Birliği Başkanı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Tunus'ta askeri mahkemede yargılanan eski Ulusal Barolar Birliği Başkanı serbest bırakıldı

21.03.2022 20:05
Tunus'ta askeri mahkemede yargılanan eski Ulusal Barolar Birliği Başkanı serbest bırakıldı

Askeri mahkemede yargılanan, eski Tunus Ulusal Barolar Birliği Başkanı Abdurrezak el-Kilani'nin serbest bırakıldığı bildirildi.

Askeri mahkemede yargılanan, eski Tunus Ulusal Barolar Birliği Başkanı Abdurrezak el-Kilani'nin serbest bırakıldığı bildirildi.

Kilani'nin savunma ekibinde yer alan avukat Semir Dilo, sosyal medya hesabından haberi duyurdu.

Avukat Dilo, detaylı bilgi vermeksizin 19 gündür tutuklu olan Kilani'nin tahliye edildiğini açıkladı.

Ulusal Barolar Birliği Başkanı Kilani'nin tutuklaması

31 Aralık 2021'de ev hapsine alınan Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Nureddin Bahiri'nin savunma ekibinde yer alan Kilani'ye, müvekkili Bahiri'yi ziyareti sırasında güvenlik güçleriyle yaşadığı tartışmadan dolayı dava açılmıştı.

Tunus Askeri Mahkemesi tarafından 21 Ocak'ta Kilani hakkında "güvenlik güçlerini tehdit etme ve saldırıya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanması yönünde karar verilmişti.

Askeri mahkemenin kararının ardından Kilani, 3 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Medya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta askeri mahkemede yargılanan eski Ulusal Barolar Birliği Başkanı serbest bırakıldı - Son Dakika


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