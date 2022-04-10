Tunus'ta Avrupa'ya geçmeye çalışan 138 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tunus'ta Avrupa'ya geçmeye çalışan 138 düzensiz göçmen yakalandı

10.04.2022 17:31
Tunus'ta Avrupa'ya geçmeye çalışan 138 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'tan Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 138 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus'tan Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 138 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Muhafızlar Birliği Sözcüsü Hüsameddin el-Cabeli, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, düzensiz göçmenlere yönelik 6 farklı operasyon sonucunda 138 kişinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonların ülkenin güney bölgesinde yer alan Safaks ve Mehdi vilayetinde düzenlendiği belirtilen açıklamada, gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin Cumhuriyet Savcılığına iletildikleri aktarıldı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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İçişleri Bakanlığı, Göçmen, Medya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Avrupa'ya geçmeye çalışan 138 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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