Tunus'ta Avrupa'ya geçmeye çalışan 58 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tunus'ta Avrupa'ya geçmeye çalışan 58 düzensiz göçmen yakalandı

03.05.2022 22:25
Tunus'ta Avrupa'ya geçmeye çalışan 58 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'un farklı bölgelerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen 58 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Tunus'un farklı bölgelerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen 58 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Tunus İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cebabli, Sfaks kentindeki El-Amira bölgesinde Avrupa'ya geçmeye çalışan Afrika uyruklu 12, ülkenin doğu sahilinde de 16 göçmenin yakalandığını kaydetti.

Ülkenin batı kesimindeki Kasrin vilayetinde ise kara yoluyla Cezayir'e geçmeye çalışan 30 göçmen yakalandı.

Tunus İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Genel Müdürü Vahid Bin Ali, 21 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılı başından itibaren engellenen 205 yasa dışı göç girişiminde, 3 bin 162 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken, bir kısmı ise denizde can veriyor.

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Jandarma, Afrika, Göçmen, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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