Son Dakika Haberleri: Tunus'ta aynı hastanede 3 günde 6 bebek öldü
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Tunus'ta aynı hastanede 3 günde 6 bebek öldü

41 dakika önce

Tunus'un doğusundaki bir hastanede son 3 günde 6 bebek hayatını kaybetti.

Tunus'ta aynı hastanede 3 günde 6 bebek öldü, System.String[]
Tunus'un doğusundaki bir hastanede son 3 günde 6 bebek hayatını kaybetti.
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Nabil kentindeki bir hastanede 3 gün içinde 6 yeni doğmuş bebeğin doğal sebeplerle öldüğü ifade edildi.
Açıklamada bebek ölümlerinin birbiriyle bağlantısının olmadığına yer verilirken, ölüm nedenlerinin daha detaylı bir şekilde araştırılması için uzman bir sağlık ekibinin hastaneye gönderildiği aktarıldı.
Tunus'un başkentindeki bir devlet hastanesinde de mart ayında enfeksiyon nedeniyle 15 bebek hayatını kaybetmiş, Sağlık Bakanı Abdurrauf eş-Şerif ölümler üzerine istifa etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:00 Kaynak: AA
Tunus, Güncel
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